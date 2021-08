Dumfries-Inter, l’olandese in sede per le firme: si attende solo l’ufficialità

Prosegue la prima giornata di Denzel Dumfries come nuovo giocatore dell’Inter. Il classe 1996 arriva dal Psv Eindhoven a titolo definitivo per 12,5 milioni di euro più bonus e sarà dunque l’erede di Achraf Hakimi, per lui pronto un contratto fino al 2026 a 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

L’olandese, atterrato a Milano ieri sera intorno alle 21, ha svolto in mattinata le visite mediche di rito alla clinica Humanitas di Rozzano per poi recarsi alla sede milanese del CONI ed ottenere anche l’idoneità sportiva. Come riportato da Sky Sport, l’esterno destro sarebbe arrivato poco fa nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione a Milano per incontrare la dirigenza e firmare il nuovo contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi 5 anni.

Il giocatore, molto probabilmente, nelle prossime ore raggiungerà il Suning Training Centre di Appiano Gentile per visitare la struttura e conoscerà per la prima volta di persona l’allenatore Simone Inzaghi e i suoi nuovi compagni di squadra. L’ufficialità dell’operazione, salvo imprevisti burocratici (come accaduto per Edin Dzeko), dovrebbe arrivare entro stasera.