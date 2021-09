Dumfries Inter, alla ricerca dell'ennesimo debutto da sogno

Denzel Dumfries si avvia sempre più all'esordio da titolare con la maglia nerazzurra. In queste prime tre partite dal 1' è partito sempre Matteo Darmian, esterno di indubbia affidabilità ma che per la sfida casalinga di oggi contro il Bologna farà spazio al giocatore arrivato questa estate dal PSV Eindhoven.

Dumfries fino ad oggi ha collezionato poco più di 6 minuti nelle ultime battute di gara contro il Genoa e 58' tra Sampdoria e Real Madrid. Un bottino che a primo impatto può sembrare magro ma che è servito per far inserire il ragazzo all'interno del sistema di gioco di Simone Inzaghi in maniera graduale.

Direttamente dal proprio sito ufficiale, la Gazzetta dello Sport ha citato altri nerazzurri trasferitisi a Milano nell'ultima sessione di mercato estiva che nel proprio esordio da titolare hanno timbrato il cartellino. Si tratta di Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko (entrambi a segno in occasione della prima giornata di campionato contro il Grifone) e Federico Dimarco, con quest'ultimo che domenica scorsa contro la Sampdoria ha calciato una punizione d'autore che non ha lasciato scampo all'estremo difensore blucerchiato, Emil Audero. Insomma, partire dal primo minuto fino ad oggi ai neo-acquisti dell'Inter ha portato bene. Chissà se ciò farà trarre benefici anche a Dumfries.