Dumfries, il dardo è esploso: la situazione per la Fiorentina

Denzel Dumfries ha sbalordito anche gli scettici contro il Bologna, e il suo periodo di adattamento pare essersi del tutto concluso. Dopo diversi spezzoni di partita in Serie A ed in Champions League, l’olandese è finalmente partito titolare contro Mihajlovic dimostrando a tutti di non essere solo un gregario. Anzi.

L’esterno ex PSV è stato fondamentale per la vittoria sui rossoblù, le sue folate sulla destra hanno, di fatto, fatto esplodere la gara indirizzandola sui binari di Simone Inzaghi. Per Dumfries, tre giorni dopo, si prepara un’altra partenza da titolare. Il mister nerazzurro infatti è intenzionato a riproporlo dal 1' anche contro la Fiorentina.

Una gara tosta per l'Inter, che storicamente soffre la vivacità del Franchi. Il calendario si intensifica, le gare aumentano, e al netto del turnover in partite come queste vanno schierati sempre gli undici migliori. Categoria nella quale, per forza di cose, si iscrive anche Denzel Dumfries. Da stasera, a tutti gli effetti, tra i dardi più roventi della faretra nerazzurra.