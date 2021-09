Dumfries: corsa, assist e tanta sostanza. Tutti i numeri dell'olandese

Denzel Dumfries incanta il Meazza (leggi qui le sue parole al termine del match). Alla prima da titolare, nel match terminato per 6-1 conto il Bologna (leggi qui le nostre pagelle), ha offerto una prestazione di pura sostanza ed intensità. Cross, corsa, ripiegamenti difensivi e tanta buona volontà: l'olandese ha convinto tutti. Dopo alcuni spezzoni di partita - tra Serie A e Champions League - ieri (sabato 18 settembre 2021, ndr) l'olandese ha disputato gli interi 90' minuti non risparmiandosi in nessuna occasione, cercando l'allungo pure poco prima del triplice fischio.

Grazie ai dati raccolti da SofaScore si è in grado di associare qualche numero alla prova del numero 2 nerazzurro che, sulla scia di quanto fatto da Hakimi nella passata stagione, sta emergendo sempre più. Dicevamo 90' minuti di sostanza - con un assist al bacio per il vantaggio nerazzurro firmato da Lautaro Martinez - e tante galoppate in fase offensiva. Se si visualizza l'heat map del match si potrà vedere che l'olandese ha passato la maggior parte della partita tra la mediana ed il fronte offensivo, chiudendo alcune volte in difesa recuperando sugli attaccanti del Bologna (1 salvataggio, 1 intercetto ed 1 contrasto vinto).

Si aggiungano poi i 47 tocchi al pallone ed i 25 passaggi effettuati (precisione dell'89,3%) con tre di questi ritenuti passaggi chiave. Buono anche il numero di contrasti a terra vinti (5 su 5) ed il numero di falli subiti - due - entrambi su ripartenza mentre si stava lanciando verso l'area avversaria. A riprova di un match votato all'attacco ci sono anche i due tiri (uno fuori ed uno nello specchio) che, per poco, non hanno fatto esplodere nuovamente il Meazza che dal primo al 90esimo ha incitato a gran voce l'esterno ex PSV.

Per lui una valutazione statistica - concentrandosi su questo match - di 7.4 dopo un inizio su livelli diversi con un 6.5 all'esordio contro il Genoa ed un 6.4 nello spezzone a Genova nel pareggio contro la Sampdoria. Globalmente - nell'arco dei tre match disputati - l'esterno arrivato in quest'ultima sessione di mercato estiva presenta una media di 22,7 tocchi a partita con una precisione del 92% (del 100% nella propria metà campo e dell'82% nella metà avversaria). A livello di dribbling la sua percentuale si attesta intorno al 75% (media di un dribbling a partita).