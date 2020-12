Due assenze ed un recupero importante: la probabile dello Shakhtar

Lo Shakhtar che domani sera affronterà l'Inter di Antonio Conte nell'ultima partita del giorne di Champions, dovrà fare a meno di due pedine come Fernando, centrocampista di quantità, e Krystov, lasciati a casa per infortunio, ma vede il recupero fondamentale del suo bomber brasiliano Dentinho.

La squadra che, molto probabilmente, sceglierà il tecnico Luis Carlos avrà la solita vocazione offensiva, condita dal fraseggio dei quattro davanti. Gli ucraini dovrebbero scendere in campo con il consueto 4-2-3-1, con Pyatov in porta, Dodo, Bondar, Vitao e Matvienko in difesa. I due centrocampisti a protezione dovrebbero essere Stapanenko e Kovalenko, in ballottaggio con Marcos Antonio, e mentre i tre dietro l'unica punta Dentinho saranno Tete, Marlos e Taison.

Bisognerà avere moltissima attenzione per una squadra che sa giocare bene a calcio e sa come trattare il pallone, soprattutto in situazioni di contropiede, visto che la difesa dell'Inter, quest'anno, ha lasciato non pochi spazi.