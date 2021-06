Draghi: "Non si giochi la finale dell'Europeo dove crescono i contagi"

Nell'ambito dell'incontro in programma oggi con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha detto la sua in merito all'ipotesi di poter giocare la finale dell'Europeo a Londra.

Ecco le sue parole: "Mi adopererò perchè la finale degli Europei non si faccia a Londra, in un paese dove i contagi stanno crescendo rapidamente. Siamo cauti e felici di un sostanziale miglioramento, ma è un progresso fragile (in Italia e in Germania, ndr). La quota dei vaccini cresce, ma non si può dire che ci stiamo avvicinando ad un'immunità di gregge".

Il Presidente del Consiglio, dunque, ci ha tenuto a lanciare un messaggio forte, vista la situazione contagi che, in Inghilterra, sta iniziando a ricrescere in maniera sempre maggiore.