Douglas Costa: "Resto alla Juve. Ora con Conte all'Inter..."

L'esterno brasiliano della Juventus, Douglas Costa, è stato intervistato durante la sue vacanze a Capo Verde. L'arrivo di Antonio Conte ha cambiato le carte in tavola, ed ora, secondo il numero 11, il campionato potrebbe essere più competitivo.

"Ho altri 3 anni di contratto e sono convinto di restare. Ora è tutto nuovo, quindi resto. Ogni anno è più difficile: ora c'è Conte all'Inter, Ancelotti al Napoli. Tutte si rinforzano. Sarà un campionato difficile. La nostra priorità è migliorare partita dopo partita per migliorare anche in Champions League, il nostro principale obiettivo. Anche se la Juve deve vincere ogni torneo a cui partecipa".