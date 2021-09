Dopo Muriel e Hateboer, altro K.O. per l'Atalanta? Le condizioni

Sabato sera, a partire dalle ore 18, andrà in scena la partita tra Inter ed Atalanta, allo stadio San Siro. Una gara che vede un altro big match, dopo quello vinto contro la Fiorentina, per gli uomini di Simone Inzaghi, che dovranno affrontarlo nel migliore dei modi, sia per non lasciare punti per strada, sia perchè non bisogna ripetere il primo tempo di Firenze, sia perchè, di fatto, l'Atalanta sta riprendendo una condizione invidiabile e che, in passato, gli ha permesso di far male a chiunque.

Ma per Giampiero Gasperini arrivano pessime notizie dall'allenamento odierno. Infatti, oltre ai sicuri assenti Luis Muriel ed Hans Hateboer, un altro giocatore rischia di saltare l'Inter: si tratta di Matteo Pessina. Il centrocampista campione d'Europa con la Nazionale di Roberto Mancini, infatti, come riporta il sito ufficiale della società bergamasca, si sarebbe allenato a parte per una botta presa e le sue condizioni verranno valutate in questi giorni, per vedere se è possibili un recupero.

Vedremo se Pessina riuscirà a recuperare e sarà disponibile per la partita contro l'Inter, ma eventualmente l'Atalanta, avrebbe tante armi pronte a far male alla squadra nerazzurra in quella zona di campo. Di certo, Gasperini, preferirebbe avere tutti a disposizione e di sicuro farà di tutto per avere in campo anche Pessina.