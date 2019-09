Dopo la vittoria Conte festeggia con i tifosi e pensa al Barcellona

Al termine di Sampdoria Inter, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa. Al di là dell'analisi della partita, il tecnico ha voluto sottolineare due aspetti, relativi al prossimo impegno di Champions a Barcellona ed il rapporto con i tifosi che si sta rafforzando di giorno in giorno.

Secondo il tecnico la Champions è più aperta che mai, nonostante il passo falso interno con lo Slavia Praga. Ora il pensiero fisso è al Camp Nou, alla necessità di recuperare energie preziose in vista dell'incontro di mercoledì prossimo, quando ci sarà bisogno di grande intensità per fermare i blaugrana. Sarà fondamentale far girare la palla bene e velocemente e riuscire a limitarli quando il possesso sarà dalla loro parte.

Per quanto riguarda l'affetto dei tifosi, dimostrato anche stasera dopo una vittoria meritata ma sofferta più del dovuto, Conte ha detto che a fine incontro ha sentito il bisogno di scaricare la grande pressione accumulata nei 90 minuti insieme ai tifosi, anche loro provati dallo sviluppo della partita. " È stato bello condividere con loro e con i ragazzi la gioia di un’altra vittoria, mi vedete come sono e se ho bisogno di esultare era perché sentivo di dover esultare e condividere la gioia coi nostri tifosi."