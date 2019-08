Dopo l'ufficialità arrivano le prime parole di Lukaku da giocatore dell'Inter

Romelu Lukaku è un nuovo giocatore nerazzurro. Il belga ha rilasciato questa mattina le prime parole da giocatore dell'Inter.

Perché hai scelto l'Inter?

Per il progetto, penso che l'Inter stia andando nella direzione giusta, ed io avevao bisogno di una nuova sfida. Voglio aiutare questa squadra a fare qualcosa di importante.

Aiuterò la squadra con la mia grande voglia di fare. teniamo i piedi per terra, e speriamo possano arrivare grandi risultati a fine stagione.

E' stato importante Conte per la tua scelta?

Molto, è il miglior tecnico al mondo, sa migliorare i suoi calciatori. La sua carriera parla da sola. ringrazio poi il presidente Zhang e Marotta per la fiducia.

Sono felicissimo di essere all'Inter.

Un messaggio ai tifosi?

Inter is not for everyone. Forza Inter.