Dopo Inter Brescia Conte fa un regalo alla squadra

Nella conferenza stampa al termine di Brescia Inter, Antonio Conte ha espresso la sua soddisfazione per la prova della coppia d'attacco, a segno insieme anche stasera.

Il tecnico leccese ha detto che i due attaccanti hanno giocato moltissimo nelle ultime settimane e dunque è opportuno riservare loro qualche minuto per tirare il fiato. Anche per questo è importantissima la presenza di Sebastiano Esposito che offre una alternativa ideale a Lukaku e Lautaro.

Il mister ha poi annunciato di aver concesso un giorno di riposo ai ragazzi per domani, per staccare la spina in vista del doppio impegno che vedrà l'Inter impegnata con Bologna e Borussia Dortmund, gara decisiva per la sorti del girone di Champions.