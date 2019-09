Dopo il derby Lazio e Samp: Conte pensa già a novità importanti

Terminata la settimana di fuoco con Champions e derby, se ne apre un’altra non da meno con l’impegno infrasettimanale che vedrà la Lazio ospite a San Siro e poi la trasferta di Marassi con la Samp, prima di un altro doppio impegno di altissimo livello con Barcellona e Juventus ad aprire il mese di ottobre.

Contro la Lazio, Antonio Conte potrebbe dare spazio a due novità importanti, per far rifiatare i più impegnati nell’ultimo periodo e per offrire minutaggi di rilievo ad acquisti importanti dell’ultimo mercato. In primo luogo Alexis Sanchez che “va portato al più presto al top della condizione per alzare ulteriormente l’asticella sia a livello tecnico sia sul fronte dell’esperienza.” Secondo la Gazzetta Sanchez potrebbe essere protagonista sia con la Lazio che a Genova, anche per testarne le possibilità come possibile vice di Lukaku.

Biraghi invece potrebbe dare un turno di riposo ad Asamoah nell’impegno infrasettimanale, anche in vista delle prossime convocazioni per la Nazionale. “Il terzino italiano non ha mai giocato in campionato con la maglia dell’Inter (club nel quale è cresciuto), ma in nerazzurro vanta due presenze in Champions League: stagione 2010-2011, 1’ contro il Twente, 90’ contro il Werder Brema.”