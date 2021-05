Donnarumma-Milan, partenza a zero? C'è il gradimento di una big europea

Dopo l'acquisto dell'estremo difensore Mike Maignan dal Lille, il futuro di Gianluigi Donnarumma sembra essere sempre più lontano dalla sponda rossonera di Milano. Stando infatti alle indiscrezioni emerse in quest'ultimi giorni, come quella riportata da Fanpage, il giovane portiere azzurro piacerebbe molto in casa blaugrana.

Secondo le ultime voci ci sarebbero stati dei contatti positivi tra Mino Raiola - agente del calciatore e probabile motivo della rottura con il Milan - e la dirigenza del Barcellona molto interessata a rafforzare la rosa e a trovare un possibile sostituto per Marc-Andrè ter Stegen (dal 2014 in Spagna). Infatti, il portiere tedesco, sarebbe nell'orbita del gradimento del Borussia Dortmund per la prossima stagione.

Il club blaugrana, dalla sua, ha la voglia di tornare ad alti livelli e sta valutando ogni possibile pedina da poter inserire in una rosa forte e vincente. Il tutto per poter convincere la Pulce a rimanere. Il giovane classe '99 è stato offerto a zero al club catalano. Non resta che attendere gli sviluppi.