Donnarumma emozionato per l'ennesimo derby: "Soddisfazione unica"

"Giocare il derby è una soddisfazione unica, molto bello. Vincerlo lo è ancora di più: era il mio secondo derby, il primo era il trofeo Berlusconi, vincere il primo derby di campionato mi ha regalato una grande emozione".

Sono state queste le parole del portiere del Milan Gianluigi Donnarumma in esclusiva per i microfoni della redazione di DAZN.

In città (e non solo) la temperatura è già alle stelle. I rossoneri non riescono a superare i nerazzurri esattamente da 4 stagioni (l'ultimo derby vinto dal Milan è stato quello per 3-0 grazie alla doppietta di Carlos Bacca e alla rete di M'Baye Niang). Vedremo se la squadra allenata da Marco Giampaolo riuscirà ad esorcizzare l'incubo derby.