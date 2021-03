Donadoni: "Scudetto Milan possibile, ma Inter e Juve sono più attrezzate"

Roberto Donadoni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato a lungo della sua ex squadra, il Milan, e del momento attuale dipinto dai dubbi:

"Sono sicuro che nessuno, oggi, nello spogliatoio di Milanello pensi che la squadra stia facendo più di quello che ci si potesse aspettare. Sono secondi in classifica dopo aver chiuso l’andata da campioni d’inverno, hanno vinto tantissime partite e sono usciti a testa altissima con lo United: se il Milan ha fatto tutto questo è perché è nelle sue corde, ora bisogna solo incrementare. Ero e rimango fiducioso" dice l'ex ct.

Per che cosa, Donadoni?

"Per un finale di stagione all’altezza di quanto fatto finora. Se il Milan continuerà a guardare avanti, senza guardarsi le spalle, lotterà per i primi tre posti".

Scudetto ancora possibile, quindi?

"Inter e Juve sono più attrezzate, più complete a livello di organico. E l’accumulo di una stagione lunga e impegnativa pesa. Se però il Milan saprà trasformare la delusione per l’eliminazione dall’Europa League in un nuovo slancio, perché non crederci?".