Donadoni: "Il Milan deve credere allo scudetto: può accorciare sull'Inter"

L'ex calciatore del Milan, Roberto Donadoni, è il protagonista di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha tentato di spronare la squadra rossonera in ottica scudetto. Di seguito le sue parole:

"Penso che chi punta in alto debba farlo come si deve. Il Milan deve pensare a chi gli sta davanti; per quanto sia complicato può ancora pensare di guadagnare punti sull'Inter. La squadra deve avere questa mentalità, visto quanto fatto finora. Non deve cadere nell'errore di guardarsi alle spalle, perché subentra la paura e diventa e diventa tutto più difficile. La concorrenza deve essere uno stimolo: sono fiducioso".

Questo il pensiero di Roberto Donadoni sulla lotta scudetto del club rossonero.