Domenica senza campionato ma per l’Inter è vigilia storica

Con il campionato fermo in attesa di conoscere se gli azzurri (in maglia verde) stasera contro la Grecia riusciranno a staccare il pass per il prossimo Europeo, le attenzioni del mondo Inter sono rivolte alle ragazze di Attilio Sorbi.

L’Inter Women domani scenderà in campo a Sesto San Giovanni per il primo, storico derby nella massima serie femminile.

Le nerazzurre padrone di casa ospiteranno le ragazze rossonere prime in classifica a punteggio pieno dopo le vittorie contro la Roma e il Monza sperando di realizzare il sorpasso dopo la vittoria di Empoli ed il pareggio con il Verona.

Beatrice Merlo, terzino nerazzurro classe 98, ha presentato il derby delle ragazze nerazzurre con queste parole sul sito ufficiale della societa: “Siamo una squadra giovane, che ha cambiato tanto dall’anno scorso. Sono arrivate giocatrici straniere e per loro all’inizio non è stato semplice, perché il calcio italiano è molto tecnico rispetto ad altri paesi, però col tempo stiamo migliorando tanto”