Domani tampone per Skriniar e Young, ma niente Champions anche in caso di negatività

Archiviata la battuta d'arresto nel derby dello scorso sabato, l'Inter è già ripartita, con i fari puntati sulla sfida di Champions League di mercoledì contro il Borussia Mönchengladbach.

Contro il club tedesco, torneranno a disposizione Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan, entrambi risultati negativi al doppio tampone e quindi ufficialmente guariti e arruolabili da Antonio Conte. Nella giornata di domani, invece, toccherà a Skriniar e Young sottoporsi al tampone ma, anche se quest'ultimo desse esito negativo, i due nerazzurri non potrebbero scendere in campo mercoledì.

Il motivo è abbastanza semplice: la UEFA richiede che la negatività al COVID venga comunicata con almeno 24 ore d'anticipo rispetto al match europeo, non ci sarebbero dunque i tempi tecnici per permettere ai due giocatori di far parte della squadra che scenderà in campo mercoledì sera.