Domani l'Inter sfida lo United in ICC: Conte commenta così la sfida

Le amichevoli pre-campionato si sa, spesso lasciano il tempo che trovano. Molte squadre attuano degli esperimenti che durante la stagione non metterebbero in pratica mai, ma quello di domani per Antonio Conte non è una semplice amichevole.

"Domani abbiamo un match importante, a questo livello è difficile considerarla un’amichevole e sarà così anche per loro. La nostra pre stagione sta andando bene, spero di vedere dei miglioramenti nella mia squadra".

E' così dunque che il tecnico leccese sta vivendo la vigilia della sfida con gli inglesi. Gli stessi inglesi a cui tenterà di far scippare a tutti i costi Romelu Lukaku.