Djorkaeff: "Icardi? Non si può trattenere chi non vuole giocare nell'Inter"

Vederlo in veste di tecnico dell'Inter dopo i trascorsi alla Juventus sia da giocatore che da allenatore fa senza dubbio un certo effetto. A parlare di Antonio Conte a Milano infatti, ci ha pensato anche Youri Djorkaeff che sul tecnico leccese ha detto:

"Per me è strano, perché lui rappresentava la Juventus. E’ un allenatore forte, però mi fa strano vederlo in nerazzurro. Spero possa portare l’Inter al successo, aspettiamo e vediamo".

Questo è quanto dichiarato dall'ex trequartista nerazzurro che si è poi espresso così su Mauro Icardi: “Se vuole andare, può andar via. Non si può trattenere chi non vuole giocare per l’Inter. Ci sono mille calciatori che vorrebbero giocare per l’Inter“.