Diritti tv, martedì assemblea decisiva: permane la spaccatura

Tiene banco in Seria A la disputa sui diritti tv per il triennio 2021/24 con martedì che sarà la giornata chiave. Infatti è in agenda una nuova assemblea in Lega di Serie A convocata d'urgenza per discutere della questione. La riunione si terrà in modo virtuale - sempre rispettando le normativa anti-Covid - e si cercherà di risanare la frattura che c'è in atto tra i club che sostengono l'offerta di Dazn e quelle che si sono astenute.

Lo spiega nel dettaglio la Gazzetta dello Sport: "Resiste ancora la frattura fra le società che sostengono l’offerta di Dazn (Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese) e quelle che si sono astenute (Genoa, Roma, Torino, Benevento, Bologna, Crotone, Sampdoria, Sassuolo e Spezia), mentre il Cagliari si è mosso per una sintesi fra le due posizioni".

Ad oggi la maggioranza non c'è ancora con Dazn che ha raccolto solamente 10 voti su una maggioranza che prevede l'appoggio di 14 club: "Sarà un’assemblea decisiva, anche perché il 29 marzo scadono le offerte. Nell’ordine del giorno c’è anche il tema dei diritti Internazionali, che si trovano nella fase delle trattative private".