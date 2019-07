Dir. divisione sport Lugano:"Inter importante per noi. Porte chiuse perchè..."

Il direttore della divisione sport di Lugano, Roberto Mazza, intervenuto ai microfoni del canale tematico ufficiale, InterTV, ha parlato della storia della gestione del ritiro dei nerazzurri.

"L'Inter a Lugano per noi rappresenta una vetrina importante. A inizio marzo è venuto a fare un sopralluogo Beppe Marotta per decidere, e noi siamo sicuramente molto contenti. Per la partita di domenica al Cornaredo domenica sono stati venduti più di 7mila biglietti, non succede spesso qui. Si è criticata la decisione degli allenamenti a porte chiuse, ma purtroppo abbiamo subito comunicato che il campo principale non sarebbe stato a disposizione. È una questione di sicurezza e ordine pubblico anche per quanto riguarda i campi adiacenti, non possiamo correre rischi con gente che sarebbe accorsa in massa. Stesso discorso per l'allenamento di rifinitura sabato mattina. Domenica, invece, la partita sarà a porte aperte perché i lavori saranno ultimati".