Dimarco Inter, ritorno non scontato: spunta anche l’Atalanta

L’Inter è pronta a rivoluzionare la fascia sinistra per la prossima stagione. L’obiettivo di Marotta sarebbe quello di acquistare un esterno di qualità con caratteristiche adatte al modulo e allo stile di gioco di Antonio Conte. Tra i nomi in lizza ci sarebbe sempre quello di Federico Dimarco, vera e propria rivelazione di questo campionato.

Il classe ‘97, attualmente all’Hellas Verona ma ancora di proprietà dell’Inter, potrebbe essere riscattato dagli scaligeri a fine stagione per 6,5 milioni di euro. I nerazzurri, però, avrebbero una sorta di accordo per il controriscatto e sembrerebbero intenzionati a riportarlo alla base. L’esterno farebbe molto comodo all’Inter anche in ottica lista Champions League, in quanto è cresciuto nel settore giovanile.

Ma il suo ritorno in nerazzurro non sarebbe scontato, infatti, sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche l’Atalanta. La Dea si starebbe già guardando intorno alla ricerca del sostituto di Robin Gosens, che potrebbe essere ceduto in estate per almeno 40 milioni. Nel caso in cui il tedesco dovesse lasciare Bergamo, Sartori sarebbe pronto a puntare tutto su Federico Dimarco.