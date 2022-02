Dimarco a Sportmediaset: gli errori da non fare e il rinnovo di Brozovic

Inter, Dimarco parla a Sportmediaset.

Dopo aver incontrato le testate giornalistiche online durante la giornata del Web Media Day, Federico Dimarco parla ai microfoni di Sportmediaset.

“Il passo falso di domenica ce lo dobbiamo mettere alle spalle, non bisogna cancellare quello che di buono abbiamo fatto fino ad’ora. Dobbiamo pensare alla partita di venerdì, andare a Genova e vincere”.

Secondo il difensore nerazzurro, la difficoltà di questo momento non è dettata dalla stanchezza “Abbiamo approcciato male la partita ma non dobbiamo guardarci indietro, da qui fino a fine campionato dobbiamo pensare partita dopo partita e dobbiamo raggiungere tutti gli obiettivi”.

In questi giorni sembra essere più vicino il rinnovo del centrocampista croato Marcelo Brozovic e Federico Dimarco ha voluto dire cosa pensa del suo compagno di squadra “Brozovic per noi è un giocatore fondamentale. Penso che in Europa ci siano pochi giocatori forti come lui anche nel modo di giocare. Penso che la società abbia fatto la scelta giusta e Brozovic era contento di rimanere qua”.

Nelle prossime partite ci saranno i rientri di Gosens e Correa. L’esterno tedesco sarà già in panchina nella gara contro il Genoa di venerdì, mentre per Correa ci vorrà il Derby di Coppa Italia del primo marzo. Come tutti i suoi compagni e tifosi, anche Federico Dimarco aspetta il rientro dei due giocatori “Da qui alla fine avremo bisogno di tutti per raggiungere il risultato che vogliamo. È un campionato aperto, sicuramente dovremmo lottare fino alla fine contro tutto e tutti e cercare di raggiungere il nostro obiettivo”.