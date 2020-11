Di Marzio: "Tante offerte in arrivo per Eriksen, ecco l'idea dell'Inter"

Dagli studi di Sky Sport 24, il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Christian Eriksen, colpo ad effetto dell'ultimo mercato invernale ma mai veramente esploso con la maglia nerazzurra.

Secondo l'esperto di calciomercato, molte squadre potrebbero presto presentare un'offerta al club meneghino per il giocatore danese, in particolare potrebbero arrivare molte richieste di prestito, allettanti soprattutto per lo stesso Eriksen.

L'Inter però, sottolinea Di Marzio, è stata chiara: i giocatori importanti possono partire, ma solo a titolo definitivo. La nuova filosofia nerazzurra si era intravista già la scorsa estate, quando il Cagliari ha provato a forzare la mano per riavere Naingolan in comodato d'uso gratuito. Non è da escludere dunque che alla fine Eriksen rimanga all'Inter, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile per il club e per lo stesso centrocampista.