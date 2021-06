Di Marzio: "Ronaldo può davvero andare via dalla Juve. Ma ad oggi..."

“Non importa se rimarrò o se andrò via, qualsiasi cosa succederà in futuro sarà il meglio”. Con queste parole Cristiano Ronaldo ha riaperto i dubbi sul suo futuro. Che potrebbe anche non essere bianconero. Dopo quelle dichiarazioni, infatti, sono tornate a scatenarsi le voci sul possibile addio alla Juve.

Gianluca Di Marzio ne ha parlato così a Sky Sport: “Perché Ronaldo non ha detto che resta di sicuro? Perché non vuole restare al 100%, non è sicuro di rimanere. Così come la Juve sa che c’è la possibilità che vada via.

Ma non essendoci certezze in un senso o nell’altro sia Ronaldo che la Juve stanno attenti a non esporsi. E comunque ad ora non c’è una trattativa concreta per il portoghese”.