Di Marzio: nuovo assalto Inter per Lukaku, incontro in corso

Nuovo aggiornamento sull'affare Lukaku da Gianluca Di Marzio che, attraverso il proprio profilo twitter fa il punto della situazione. Sarebbero in corso nuovi contatti tra il club meneghino e l'agente del giocatore, in attesa di un nuovo tentativo dei bianconeri intenzionati ad effettuare un rialzo (forti della possibile cessione di Dybala:

"L’@Inter sta forzando per @RomeluLukaku9 : nuovi contatti in corso, l’agente a Londra, si sta cercando di fare offerta giusta per chiudere e bloccare ogni nuovo tentativo della @juventusfc @SkySport #calciomercato"

via: twitter Gianluca Di Marzio