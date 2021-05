Di Marzio, Inter-Conte tutto finito. Accordo sulla buonuscita

Di Marzio ha annunciato da poco la notizia secondo la quale il rapporto tra Antonio Conte e l'Inter, neanche un mese dopo la vittoria dello scudetto.

Stando al noto giornalista di Sky Sport 24 le strade si sono interrotte dopo che la società ha presentato il piano per la prossima stagione, non appoggiato dal tecnico. le parti avrebbero trovato un accordo sulla buonuscita per una cifra che si aggira sui 7,5 milioni di euro.

L'Inter dovrebbe annunciare ufficialmente l'interruzione della collaborazione con un comunicato. Ora si dovrà pensare ad un nuovo nome da mettere sulla panchina.