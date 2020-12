Di Marzio:" Impressionato da Marcos Paulo. Su di lui c'è l'Inter"

Durante la trasmissione Maracanà di TMW Radio, è intervenuto il mister Gianni Di Marzio, con il quale si è parlato di mercato e più nello specifico di alcuni giovani talenti che potrebbero interessare alle squadre italiane.

Tra i nomi fatti, c'è anche quello del giovane Marcos Paulo, in scadenza con la Fluminense e sulle cui tracce ci sarebbe l'Inter di Antonio Conte per la prossima estate:" Marcos Paulo è un centravanti-ala. Tra i giovani, è quello che mi ha impressionato più di tutti. Per me è più bravo come punta ed ha anche passaporto portoghese. Va in scadenza a giugno 2021. La Fluminense sta facendo di tutto per rinnovare, ma i procuratori lo vogliono mettere sul mercato. So che l'Inter è sulle sue tracce".

Nuove conferme sull'investimento che vorrebbe portare avanti l'Inter a parametro zero, per un talento che sta dimostrando di poter ambire anche ai maggiori campionati europei.