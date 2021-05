Di Marzio: "Donnarumma-Milan, è finita! Ma al momento niente Juve"

Cosa succederà adesso? Dopo l’acquisto di Mike Maignan, il Milan ha messo praticamente spalle al muro Gianluigi Donnarumma. E da Sky Sport, intervenuto in studio, Gianluca Di Marzio ha chiarito che non c’è alcun pre-accordo con la Juventus: “Donnarumma non ha un accordo con un’altra squadra, neanche con la Juventus. Non si è neanche seduto a trattare con il Borussia Dortmund. Magari firma con una squadra a 6 milioni, o a 7-8… oggi non ha chiuso con nessun’altra squadra, questo va chiarito”.

Ma con il Milan non ci sono possibilità di ricomporre. Di Marzio ne è certo: “C’è possibilità che resti al Milan? Per me è finita. È una scelta del Milan di non aspettarlo più e di Gigio di non accettare quel tipo di offerta”.