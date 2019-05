(Di Marzio) Conte nuovo allenatore dell'Inter. Ecco quando sarà annunciato

Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell’Inter. Chiuso il discorso Champions ora in casa nerazzurra si pensa al futuro, e mercoledì, stando a Gianluca Di Marzio, dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Per l’ex Ct è pronto un triennale da 12 milioni di euro netti a stagione.

Prima dell’annuncio ci sarà l’incontro con Spalletti per chiudere il rapporto iniziato due anni fa. Inoltre Conte volerà in Cina per conoscere Zhang.

Sabato infine dovrebbe essere presente a Madrid per assistere alla finale di Champions insieme alla dirigenza nerazzurra.