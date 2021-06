Di Marzio: "C'è l'interesse della Juventus su un calciatore della Francia"

"La Juventus è molto interessata al profilo di Locatelli del Sassuolo, ma un posto importante è occupato anche da un calciatore della Francia". Con questa parole apre la puntata serale (lunedì 14 giugno, ndr) di Calciomercato - L'originale in diretta su Sky Sport 24. Gianluca Di Marzio, in compagnia dell'ex mister nerazzurro Andrea Stramaccioni, ha rilasciato queste indiscrezioni.

Il profilo in questione risulterebbe quello di Tolisso, ora di proprietà del Bayern Monaco, entrato tempo fa anche nella lista degli interessi dell'Inter. Il profilo stuzzica molto i bianconeri e ci sarebbero stati i primi contatti. Il calciatore risulterebbe in uscita dalla Baviera e non dispiacerebbe a Massimiliano Allegri.

Resta il fatto che il mirino è puntato anche su Locatelli che, a detta di Stramaccioni: "Sarebbe perfetto per le caratteristiche nel gioco della Juventus". Non resta che attendere eventuali aggiornamenti in merito, per ora i discorsi sono stati abbozzati.