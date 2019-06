Di Marzio: "Arrivano segnali sul mercato dell'Inter, Marotta ha..."

In collegamento da Madrid per Sky Sport, l'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha svelato la sua versione sul mercato che l'Inter intende portare avanti questa estate dopo l'arrivo di Antonio Conte in panchina.

Queste le parole del giornalista: "L'Inter farà un mercato importante, questo è il segnale che ci arriva. Ma lo stesso Marotta a microfoni spenti ha fatto capire che sarà tutto fatto nel massimo rispetto del Fair Play Finanziario, quindi sì agli acquisti anche importanti ma che rispettino quei parametri".

Sullo scambio Icardi-Dybala: “Ho segnali dalla società nerazzurra che questa operazione la farebbe, ma ad oggi non sembrano esserci ancora le condizioni visto che la valutazione economica che i due club fanno dei giocatori sembra diversa“.