Di Gennaro: "Scudetto? Contro questa Inter la Juve deve fare un miracolo"

L'ex calciatore e attualmente opinionista per la RAI, Antonio Di Gennaro, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Radio Bianconera, sottolineando l'enorme sfida che attende la Juventus: cercare di vincere il campionato contro questa Inter ormai lanciatissima. Di seguito le sue parole:

"Per la Juventus è sicuramente un dovere credere nella rimonta in campionato, e vincendo il recupero contro il Napoli potrebbe avere qualche chance di farcela. E' una sfida difficile, ma i bianconeri hanno l'obbligo di provarci, anche perché adesso possono concentrarsi solo sulla Serie A. La scelta di Pirlo alla guida tecnica è un chiaro tentativo di ricostruzione: se i bianconeri dovessero riuscire a vincere, contro un'Inter così, si tratterebbe di un piccolo miracolo, e sarebbe un segnale di solidità strutturale per il futuro".

Antonio Di Gennaro dunque vede l'Inter come vera candidata allo scudetto, ma le partite a disposizione sono ancora tante, e i nerazzurri non dovranno abbassare la guardia se vorranno davvero alzare al cielo la coppa a maggio.