Di Gennaro: “L'Inter darà il massimo contro la Juve. Basta vedere Conte e Lautaro ieri”

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, nel corso di Stadio Aperto, l'ex calciatore e opinionista Antonio Di Gennaro ha parlato a proposito del derby d'Italia che terrà banco Sabato sera all'Allianz Stadium.

Ecco le sue parole: “Se l'Inter darà il massimo contro la Juve? Basta vedere cos'è successo ieri tra Conte e Lautaro, anche se pare che con la grigliata mista abbiano già risolto. Spero solo non fossero ubriachi! (ride, ndr) Ieri comunque ho visto una Juventus diversa, anche se per la Champions dovrebbe esserci una debacle del Napoli o del Milan, che però se lo merita per quanto ha fatto in questa stagione” . A riportarlo TUTTOmercatoWEB.