Di Francesco: "Inter? E' feroce, dobbiamo giocarcela col coltello tra i denti"

Eusebio Di Francesco, tecnico della Sampdoria, ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Inter. Ecco quanto affermato in conferenza stampa:



"L’Inter ci dà motivazioni? Credo che un giocatore di Serie A debba essere motivato dal primo giorno di allenamento. Per quello a me il concetto dove le motivazioni siano intrinseche nella gara non piace.



Ogni giocatore deve essere motivato. Arriva l’Inter prima in classifica con un allenatore che parla di ferocia e noi non dovremo essere da meno. Dobbiamo affrontare la gara col coltello fra i denti".