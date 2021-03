'Derby' nerazzurro in B: Esposito batte Pirola per 4-1

Nel turno di Serie B di oggi, Monza e Venezia si sfidavano in una partita importante per le zone alte della classifica. Con un netto 4-1 al Brianteo, i lagunari hanno battuto la formazione brianzola con una tripletta di Aramu ed un gol di una vecchia conoscenza interista come Sebastiano Esposito.

Gol da campione per il classe 2002 che ha danzato attraverso i difensori del Monza per poi scaricare un missile sul secondo palo di sinistro che ha chiuso definitivamente il match.

Tra gli uomini di Brocchi, invece, un altro giovane nerazzurro, Lorenzo Pirola, ha vissuto una giornata complicata, anche se è risultato essere il migliore in campo dei suoi con alcuni salvataggi provvidenziali che avrebbero potuto portare il Venezia ad arrotondare ancora di più il punteggio.