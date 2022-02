Derby: il caso del nuovo manto erboso, e quei colori…

Inter e Milan si giocano un pezzo di stagione sul vituperato terreno del Meazza.

C’è attesa per il derby della Madonnina, sul campo invece siamo ad un bivio: essere il principale colpevole dell’eventuale spettacolo mancato oppure simbolo di efficienza. Se venisse restituito in tempo record ai canoni che il palcoscenico richiede (non ce ne voglia Sanremo), potrebbe rivelarsi una vera impresa, oltre a permettere alle due squadre di disputare un match di livello.

Al momento però, sottolinea La Repubblica, si presenta a chiazze di varie tonalità di verde. Diverse zolle tra cui alcune brillanti e altre sbiadite. Il quotidiano continua adducendo alla possibilità che venga pitturato per il derby, salvando così il colpo d’occhio televisivo come succedeva anche anni fa. Questi problemi sono ormai ben noti dai tempi della costruzione del terzo anello, con conseguente copertura che proiettò da allora un’ombra enorme. Il microclima dello stadio si è trasformato e nonostante i ripetuti tentativi (ventilatori e lampade giganti), a nessuno è riuscita l’impresa di trovare la soluzione adeguata.

L’unico antidoto sembra essere quello della completa e periodica rizollatura. Ma le zolle attecchivano solo gradualmente, per via della loro matrice ibrida, la maggior parte erba e in minoranza sintetico appunto. Infine il tour de force al quale è stato sottoposto negli ultimi mesi è ben noto a tutti, resta solo da sperare in una nuova idea che renda meno stressante una settimana che è già particolare così.