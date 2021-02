Derby di Milano, Marotta: "Match importantissimo. Suning? Farà il meglio"

Mancano ormai pochi minuti al calcio d'inizio del match clou della 23° giornata di Serie A, ovvero il Derby di Milano tra Milan ed Inter. Ai microfoni di DAZN è intervenuto l'a.d. nerazzurro Beppe Marotta analizzando il momento della squadra: "Sicuramente il derby avviene in un momento storico per i due club davvero molto interessante e straordinario, con le due squadre una davanti all'altra che porta ad avere anche una competitività sana tra le compagini. Per la preparazione è stata meticolosa da parte di Conte, preparata nei mini dettagli".

Derby acceso anche per quello che è avvenuto settimane fa in Coppa Italia con Maldini che auspica un abbraccio al termine del match tra Lukaku ed Ibra: "Sull'abbraccio condivido pienamente, sul resto l'episodio fa parte del recente passato e sappiamo che i derby hanno un sapore agonistico sempre molto particolare. Alla fine i messaggi che ne derivano sono però sempre positivi".

Una vigilia particolare anche per le dichiarazioni giunte dalla Cina in merito alla gestione del club: "C'è solo un commento da fare. Sono convintissimo che la proprietà prenderà le giuste decisioni nei confronti e nel rispetto di tutti i componenti del club. Noi, in tutte le nostre parti, stiamo lavorando al massimo per far sì che questa stagione si possa concludere nei migliori dei modi".