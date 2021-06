Depay Inter, spunta un retroscena risalente a poche settimane fa

Da ormai svariati mesi, lo scenario relativo alle negoziazioni per accaparrarsi le prestazioni di Memphis Depay a parametro zero lo avevano intuito tutti: il giocatore non avrebbe rinnovato il proprio contratto con il Lione.

Questo ha fatto di lui una ghiotta occasione di mercato che solo il Barcellona ha potuto cogliere. Ma cosa è successo prima che Depay firmasse con i catalani? A riferirlo ci ha pensato la redazione di Mundo Deportivo.

Secondo il noto quotidiano infatti, per il fuoriclasse olandese oltre a PSG e Juventus si era mossa anche l'Inter. Quest'ultimo club avrebbe proposto anche un contratto più ricco rispetto a quello messo sul piatto dai catalani, ma alla fine ha prevalso la voglia del giocatore di essere allenato da Ronald Koeman, tecnico che lo aveva già avuto ai tempi dell'esperienza di CT dell'Olanda.