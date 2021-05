Depay: “Barcellona? Ci sono anche altre squadre. Voglio un top club”

Memphis Depay sarà uno dei grandi protagonisti della prossima finestra di mercato. L’olandese è in scadenza di contratto a fine stagione con il Lione e sarebbe alla ricerca di una nuova avventura. Negli ultimi tempi è stato spesso accostato a diverse squadre , specialmente al Barcellona. L’attaccante ha parlato del suo futuro si microfoni de L’Equipe, spiegando che vorrebbe proseguire la sua carriera in un top club, ecco le sue parole:

"Dovrò dimostrare ai tre o quattro più grandi club europei che posso fare lo stesso con loro. Questo è il mio obiettivo. Voglio andare in uno dei primi due o tre club dei cinque grandi campionati".

“Dove sarà, non lo so ancora, non è ancora chiaro, ma questo è il mio obiettivo. E se le persone non mi considerano in quel livello, c'è un problema: so che posso farne parte e lo dimostro anche in nazionale. Barcellona? So del loro interesse, ma ci sono anche altri club".