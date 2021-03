Delaney: “Possiamo fare a meno di Eriksen, non è mica Messi”

I casi di covid-19 riscontrati in casa nerazzurra potrebbero mettere a rischio diverse convocazioni in nazionale. L’ATS si è espressa dando il via libera alle partenze, ma la situazione sarebbe da valutare accuratamente. Tra i giocatori che potrebbero non partire ci sarebbe anche Christian Eriksen, uomo simbolo della nazionale danese.

Un’assenza che potrebbe pesare molto per la Danimarca in vista delle prossime partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar contro Israele, Moldavia ed Austria. Sulla possibile assenza del centrocampista nerazzurro è intervenuto il suo compagno di squadra Thomas Delaney:

"Dobbiamo essere in grado di sopperire alla sua assenza. Non c'è dubbio che Eriksen sia uno dei nostri più grandi profili e un giocatore fantastico, anche in un contesto internazionale. Ma non dovremmo nemmeno pensare che sia uno come Lionel Messi, senza il quale è impossibile giocare, e lo dico senza confrontare i due. Abbiamo una rosa ampia, quindi non ho dubbi che possiamo fare a meno di Christian, anche se aggiunge molto alla squadra".