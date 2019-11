Dejan Stankovic torna all'Inter: l'annuncio tramite un post su Instagram

Dejan Stankovic torna all'Inter: questa la notizia appresa oggi tramite il noto social network Instagram, dove l'ex calciatore annuncia il ritorno nel club nerazzurro. Gioia tra i tifosi, che vedranno "Deki" in un nuova mansione all'interno dell'universo interista.



"L’Inter per me è sempre stata una seconda casa. Orgoglioso di tornare a lavorare con il Club per il quale ho sempre dato tutto", queste le parole del serbo, che non nasconde la sua felicità nel riapprodare all'Inter.



L'ex centrocampista non ha specificato il nuovo ruolo, quel che è certo è che la società "riacquista" un simbolo importante che ha scritto pagine indelebili di storia.