Decisione Ats, la risposta della federazione calcio croata

Dopo la decisione dell'Ats di rinviare la partita tra Inter e Sassuolo, a causa delle positività in cui è incorsa la squadra nerazzurra, con l'ulteriore decisione di non permettere di rispondere alle convocazioni con le rispettive nazionali da parte dei calciatori, arriva la dura risposta della nazionale croata.

Infatti, la federazione croata, si è messa in contatto con il club, le autorità sanitarie, la Fifa e la Figc per provare a liberare sia Ivan Perisic che Marcelo Brozovic.

Ecco il comunicato della federazione: "L'HSN farà di tutto, nelle circostanze esistenti, per completare la squadra nazionale per il prossimo raduno in vista delle partite di qualificazioni ai Mondiali con Slovenia, Cipro e Malta. Informeremo tempestivamente sull'ulteriore sviluppo della situazione".