De Zerbi, l'allenatore spiega a chi voleva dedicare la vittoria con l'Inter

La ferita per la prematura scomparsa del patron Giorgio Squinzi in casa Sassuolo brucia ancora parecchio. Prima del match contro l'Inter di ieri il Mapei Stadium ha voluto salutare lo storico presidente attraverso una gigantografia in tribuna e il volo di decine di palloncini neroverdi.

A voler parlare dell'addio a Squinzi, ci ha pensato anche l'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi che ai microfoni di Sportmediaset ha rivelato:

"Ai figli e alla nipote di Squinzi che erano allo stadio avremmo voluto dedicare la rimonta. Il risultato non sposta l'attaccamento e la considerazione che abbiamo per la famiglia Squinzi, ma avremmo voluto dedicargli una vittoria".