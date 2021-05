De Zerbi: "Contro l'Atalanta a viso aperto, come contro l'Inter"

Roberto De Zerbi ha parlato quest'oggi in conferenza stampa, dove ha presentato la sfida tra il suo Sassuolo e l'Atalanta di Gasperini. Una partita che vedrà l'Inter tra gli spettatori particolarmente interessati: infatti, in caso di NON vittoria dei bergamaschi (e in caso di vittoria oggi a Crotone), la squadra guidata da Antonio Conte si laureerebbe campione d'Italia comodamente seduta sui divani della Pinetina.

Per quanto riguarda il match di domani, De Zerbi sembra intenzionato a giocarsela a viso aperto, senza timore. Di seguito le sue parole: "L'Atalanta non è seconda per caso, ha conseguito risultati importanti come il 3-0 in casa del Milan. Noi per scelta ce la giocheremo a viso aperto, esattamente come abbiamo fatto con Juventus, Inter, Milan, Napoli e Lazio. Ce la giocheremo con le nostre armi, e senza cambiare".