De Vrij: "Lo scudetto una gioia immensa. Adesso sotto con gli Europei"

Stefan De Vrij è il protagonista di un'intervista a ELFVoetbal, nel corso della quale ha parlato anche di Inter e delle sue speranze in vista degli Europei. Di seguito le sue parole:

"Lo scudetto con l'Inter è stato fantastico, una gioia immensa. E' davvero bello aver vinto una competizione importante come il campionato italiano. Dopo l'ultima partita mi sono preso una pausa di qualche giorno: non abbiamo mai staccato, giocando più di sessanta partite dallo scorso giugno. Essere in quel ritmo è bello, ma lo è anche avere un po' di tempo libero".

Ancora De Vrij: "Il 3-5-2 anche in Nazionale? All'Inter gioco con questo modulo e mi ci trovo bene, ma mi trovo bene anche in una difesa a quattro. Tutto dipenderà dalle idee dell'allenatore: l'importante è capire come vogliamo giocare, perché ci sono tante differenze tra questi due schieramenti. Comunque non ci saranno problemi di adattamento, in Nazionale ci sono giocatori di altissimo livello. L'obiettivo a Euro2020? Sicuramente dobbiamo passare la fase a gironi, poi nelle partite a eliminazione diretta può succedere di tutto".