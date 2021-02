De Vrij Inter, rinnovo in stand-by: Raiola chiarissimo

L’Inter è in questo periodo anche al lavoro sul fronte rinnovi per blindare alcuni elementi fondamentali presenti in rosa. Oltre a Barella, Lautaro e Bastoni la dirigenza nerazzurra è chiamata a risolvere anche il futuro di De Vrij, in scadenza di contratto nel 2023.

L’olandese ha da tempo trovato l’intesa verbale per un rinnovo fino al 2025 con adeguamento dell’ingaggio; ma come riportato da calciomercato.com l’affare sarebbe al momento in stand-by. Un ulteriore conferma è arrivata anche dall’agente del difensore Mino Raiola che le corso dell'intervista rilasciata a SportMediaset ha preferito dribblare sull’argomento: "Per il rinnovo di Stefan chiedete alla società nerazzurra".

I nerazzurri, al momento, non possono permettersi investimenti a causa della delicata situazione a livello economico e societario, che gli ha impedito di intervenire sul mercato nella sessione invernale e di conseguenza avrebbero bloccato anche tutti i rinnovi. Per ufficializzare i rinnovi bisognerà prima capire come si evolverà la situazione societaria e attendere l’ok definitivo di Zhang.