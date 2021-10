De Vrij Inter, rinnovo in stand-by: Liverpool in agguato

Sirene inglesi per Stefan De Vrij, in scadenza tra due stagioni, l’Inter è chiamata a risolvere la questione il prima possibile.

Ombre sul futuro dell’olandese, vero e proprio leader del reparto difensivo nerazzurro. Il difensore è in scadenza di contratto nel 2023 e le trattative per il suo rinnovo sarebbero bloccate da quasi un anno. Le parti avevano trovato un accordo verbale nel dicembre del 2020, ma l'operazione ha subito una frenata improvvisa. Ancora da chiarire con esattezza il motivo, forse a causa della delicata situazione societaria. La dirigenza nerazzurra nell’ultimo periodo ha ripreso a lavorare sui rinnovi ( qui il nostro approfondimento), ma l'affare De Vrij al momento è ancora in stand-by.

La volontà dell’Inter e anche del giocatore sarebbe quella di proseguire insieme anche in futuro ma prima bisognerà fare i conti nuovamente con Mino Raiola. L’agente dell’olandese vorrebbe un notevole aumento dell’ingaggio per il suo assistito. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la richiesta sarebbe di 4,5 milioni di euro netti a stagione, poco meno di un milione in più di quanto guadagna ora. L’ex Lazio sarebbe finito nel mirino di diversi club inglese, in particolare il Liverpool, che starebbero monitorando con attenzione la situazione e sarebbero in attesa di novità.

L’Inter, rassicura il portale, non avrebbe nessuna intenzione di privarsi dell’olandese e sarebbe pronta a riavviare le trattative con Mino Raiola entro i prossimi mesi. La possibilità che De Vrij possa lasciare i nerazzurri a parametro zero, al momento, è molto bassa ma bisognerà aspettare come si evolve la situazione.