De Vrij Inter, raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto: le cifre

Stefan De Vrij si è confermato nelle ultime stagioni il pilastro della difesa nerazzurra. L’olandese, arrivato all’Inter a parametro zero dalla Lazio nell’estate del 2018 si è rivelato come uno dei migliori del suo ruolo, guadagnandosi nella passata stagione il premio come miglior difensore della Serie A.

L’Inter lo riterrebbe un elemento indispensabile e per questo motivo avrebbe deciso di blindarlo. Come aveva già preannunciato il suo agente Mino Raiola qualche settimane fa, l’olandese prolungherà il suo contratto con i nerazzurri.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com sarebbe tutto fatto per il rinnovo del contratto di Stefan De Vrij. L’olandese ha raggiunto l'intesa definitiva con l’Inter per un nuovo contratto fino al giugno 2025, due anni in più rispetto a quello attuale con un aumento dell’ingaggio. Il classe ‘92 guadagnerà 3.5 milioni di euro a stagione più bonus. Le parti starebbero limando gli ultimi dettagli e l’ufficialità dovrebbe arrivare entro le prossime settimane.